ГСЧС, органы власти и предприятия должны привести в полную готовность объекты системы гражданской защиты

Президент Украины Петр Порошенко своим указом "О введении военного положения в Украине" поручил Госслужбе по ЧС, органам государственной и местной власти, а также предприятиям всех форм собственности привести в полную готовность объекты системы гражданской защиты по стране.

Указ президента Украины Петра Порошенко "О введении военного положения в Украине" обнародован на сайте Верховной Рады как приложение к законопроекту "О введении военного положения в Украине".

"ГСЧС Украины безотлагательно вместе с областными государственным администрациями, другими государственными органами, учреждениями, предприятиями, организациями всех форм собственности привести в готовность для выполнения задач по назначению в особый период с введением степени ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ определенные объекты единой государственной системы гражданской защиты, ее функциональных и территориальных подсистем", - говорится в тексте документа.

Согласно указу, он вступает в силу одновременно с вступлением в силу закона Украины "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине".