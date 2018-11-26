Фракция "Самопомич" требует от президента указа о введении военного положения и открытого заседания Рады

Парламентская фракция "Самопомич" требует от президента Украины как можно скорее обнародовать указ о введении военного положения и провести открытое заседание Верховной Рады.

"Фракция "Самопомич" в парламенте требует: указ президента о введении военного положения должен быть обнародован как можно быстрее, в нем должны быть указаны причины введения военного положения, на какой территории оно вводится, и какие именно права и свободы людей будут ограничены", - говорится в заявлении фракции, обнародованном на сайте партии "Самопомич" в понедельник.

Кроме того, фракция настаивает на том, чтобы заседание Верховной Рады было открытым. "Для того, чтобы обсудить и объяснить людям, каким образом будет их касаться этот указ: какие именно права могут быть ограничены, на какой период и почему", - говорится в сообщении.

Также в заявлении отмечается, что в дополнение к указу о введении военного положения, верховный главнокомандующий обязан издать указ о применении Вооруженных сил Украины.