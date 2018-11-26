Туск заверил Порошенко, что приложит усилия для консолидации позиции ЕС по поддержке Украины и продлении санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с президентом Европейского Совета Дональдом Туском обсудил консолидацию стран Европейского Союза в поддержку Украины и за продление санкций против России.

Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, П.Порошенко проинформировал собеседника об агрессии РФ против Украины в акватории Керченского пролива.

По словам П.Порошенко, все действия в РФ отношении украинских моряков и кораблей были определены как грубые нарушения норм международного права и, в частности Будапештского меморандума.

"Президент Европейского Совета заверил, что сделает все возможное для консолидации позиции стран Европейского Союза в поддержку Украины в ее отпоре российской агрессии и о продолжении политики санкций", - сказано в сообщении.

Как отмечается, Д.Туск выразил обеспокоенность из-за агрессивных действий России и эскалации ситуации, и заявил о полной поддержке Украины.

Собеседники договорились продолжить контакты на высшем уровне.