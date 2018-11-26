Украина будет мирным путем урегулировать ситуацию на море, но сохраняет за собой право на самозащиту - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина будет искать пути мирного урегулирования ситуации в Азовском море, но оставляет за собой право на самозащиту.

"Хочу подчеркнуть один очень важный тезис в соответствии с Уставом ООН, Украина будет искать пути мирного урегулирования спора… но, безусловно, сохраняет за собой возможность применения права на самозащиту, как это определено статьи 51 Устава ООН", - сказал он на совместном брифинге с представителем ВМС ВСУ в понедельник в Киеве.