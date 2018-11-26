Политика

12:52 26.11.2018

Нардеп Бойко: введение военного положения не решит вопрос деэскалации конфликта в Азовском море

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Нардеп Бойко: введение военного положения не решит вопрос деэскалации конфликта в Азовском море

Народный депутат, сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко призвал Европейский Союз стать посредником между Украиной и Россией в урегулировании кризисной ситуации в Азовском море.

"Наша позиция заключается в том, что сейчас необходимо пригласить структуры Европейского Союза, чтобы они определили площадку и выступили посредником для проведения прямых переговоров между представителями властей Украины и РФ. Это нужно сделать ради того, чтобы избежать массовых трагедий в случае эскалации военного конфликта. Необходимо немедленно приступить к прямым переговорам, для того чтобы сберечь жизни людей", - заявил политик, сообщает пресс-служба партии "Оппозиционный блок" в понедельник.

Ю.Бойко подчеркнул, что само по себе введение военного положения не решит вопрос деэскалации конфликта в зоне Азовского моря. "А что будет завтра после введения военного положения? Это вернет пленных, разрядит ситуацию, наступит деэскалация? Нет, после введения военного положения в практическом плане ничего не изменится. Если же сегодняшняя власть хочет таким образом сорвать президентские выборы, то цена этого сценария – жизни украинских граждан, дальнейший коллапс экономики и, в итоге, развал страны", - подчеркнул Ю.Бойко.

В то же время в эфире телеканала "112.Украина" в понедельник политик отметил, что хочет увидеть от европейских партнеров Украины действенные меры, которые помогут остановить конфликт.

"Ни санкциям, ни военной помощью этот конфликт не остановишь. И то, что было сделано, когда подписывался Минский протокол…. показало, что может быть такое решение, когда подписание этого документа остановило массовые трагедии, то есть активную фазу военного конфликта. Если такие же вещи будут сделаны сейчас – это будет самая лучшая помощь со стороны наших европейских партнеров для восстановления мира в государстве. И такое обращение будет от нас", - сказал политик.

Теги: #военное_положение #бойко #азовское_море
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