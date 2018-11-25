Политика

12:37 25.11.2018

Саммит ЕС призвал Еврокомиссию и Европарламент обеспечить вступление в силу соглашения по Brexit 30 марта

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Саммит ЕС призвал Еврокомиссию и Европарламент обеспечить вступление в силу соглашения по Brexit 30 марта

Европейский совет призвал Еврокомиссию и Европарламент обеспечить возможность того, чтобы соглашение о выходе Великобритании из ЕС вступило в силу 30 марта, сообщает в воскресенье Совет ЕС.

"Европейский совет предлагает Комиссии, Европейскому парламенту и Совету предпринять необходимые шаги для обеспечения того, чтобы соглашение могло вступить в силу 30 марта 2019 года, чтобы обеспечить упорядоченный выход", - говорится в документе.

Европейский совет сообщает, что он утвердил соглашение по выходу Великобритании из ЕС, а также политическую декларацию о будущих отношениях сторон.

В заявлении с саммита, опубликованном Советом ЕС говорится, что ЕС намерен сохранять как можно более тесное партнерство с Великобританией.

Также лидеры ЕС в заявлении поблагодарили координатора ЕС на переговорах Мишеля Барнье за его "вклад для поддержания единства среди 27 членов ЕС в период переговоров".

Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

Теги: #ес #brexit #саммит
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