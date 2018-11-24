Политика

10:56 24.11.2018

В госбюджете-2019 заложен 1 млрд грн поступлений от растаможки авто на еврономерах, которые пойдут в ПФ - Кононенко

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В госбюджете-2019 заложен 1 млрд грн поступлений от растаможки авто на еврономерах, которые пойдут в ПФ - Кононенко

Государственный бюджет на 2019 год предусматривает 1 млрд грн поступлений от растамаживания автомобилей с европейской регистрацией, которые будут направлены в Пенсионный фонд Украины, заявил первый заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

"По расчетам Министерства финансов, это может быть еще больше - от 5 до 8 млрд грн. Но МВФ подошел к этому вопросу более консервативно. Поэтому в бюджете отражен 1 млрд грн - эта цифра согласована с МВФ. Однако, если будут дополнительные поступления - это будет профицит, который в течение следующего года можно будет перераспределить и дополнительно направить в Пенсионный фонд или на другие социальные программы", - сказал И.Кононенко в эфире телеканала "Прямой", сообщила пресс-служба партии "БПП "Солидарность".

В этом контексте он напомнил, что президент Украины Петр Порошенко подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

"Мы пошли по формуле неконкретных льгот конкретной категории граждан. Если в течение первого месяца действия закона растаможить свой автомобиль, которому более 10 лет, с объемом двигателя 1,6 л, акциз обойдется в 500 евро. Это разумная цифра, за которую, по сути, можно легализовать автомобиль", - выразил мнение И.Кононенко.

Теги: #еврономера #бюджет #кононенко
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