Политика

10:04 23.11.2018

ЕС и Великобритания сохранят общие ценности после Brexit

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ЕС и Великобритания сохранят общие ценности после Brexit

В проекте политической декларации о будущих отношениях Евросоюза и Великобритании, опубликованной в четверг в Брюсселе Советом ЕС, подчеркивается важность партнерства сторон после Brexit на основе европейских ценностей.

"Стороны соглашаются с тем, что будущие отношения должны основываться на таких общих ценностях, как уважение и защита прав человека и основных свобод, демократические принципы, верховенство закона и поддержка нераспространения (оружия массового уничтожения - ИФ)", - говорится в тексте, который на внеочередном саммите ЕС будут обсуждать 25 ноября европейские лидеры.

Согласно декларации, стороны признают, что "эти ценности являются необходимым предварительным условием для сотрудничества". Стороны также подтверждают свою приверженность содействию эффективному многостороннему сотрудничеству.

Подразумевается, что будущие отношения должны предусматривать "неизменную приверженность Соединенного Королевства уважению Европейской конвенции о защите прав человека, в то время как Союз и его государства-члены будут по-прежнему соблюдать Хартию Европейского союза об основных правах".

По декларации, Евросоюз и Великобритания "полны решимости вместе работать над защитой основанного на правилах международного порядка, верховенства закона, над продвижением демократии и высокими стандартами свободной и справедливой торговли и правами трудящихся, защитой потребителей и окружающей среды, и сотрудничать против внутренних и внешних угроз их ценностям и интересам".

В таком духе, отмечается в тексте, эта декларация "устанавливает параметры амбициозного, широкого, глубокого и гибкого партнерства в торгово-экономическом сотрудничестве, правоохранительной сфере и уголовном правосудии, внешней политике, безопасности и обороне и в более широких областях сотрудничества".

Предусматривается, что эти отношения будут основываться "на ценностях и интересах, разделяемых Союзом и Великобританией".

"Это связано с их географией, историей и идеалами, закрепленными в их общем европейском наследии. Союз и Соединенное Королевство согласны с тем, что процветание и безопасность усиливаются благодаря свободной и справедливой торговле, защите индивидуальных прав и верховенству закона, защите работников, потребителей и окружающей среды и совместному противостоянию угрозам их правам и ценностям извне или внутри", - сказано в проекте документа.

Декларация предусматривает, что будущие отношения сторон "будут основываться на балансе прав и обязанностей с учетом принципов каждой стороны". Такой баланс должен обеспечить автономию принятия решений Евросоюзом и соответствовать его принципам, в частности, в отношении целостности единого рынка, таможенного союза и неделимости четырех свобод - свободы передвижения товаров, свободы передвижения людей, свободы передвижения услуг и свободы передвижения капитала.

С другой стороны, должны быть обеспечены суверенитет Соединенного Королевства и защита его внутреннего рынка при уважении результатов референдума 2016 года, в том числе в отношении его независимой торговой политики и прекращения свободного передвижения людей между ЕС и Великобританией.

Будущие отношения также "должны неизбежно учитывать уникальный контекст высокого уровня интеграции" между двумя экономиками и взаимосвязи прошлого и будущего народов и приоритетов союза и Соединенного Королевства.

Теги: #великобритания #ес #декларация #brexit
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