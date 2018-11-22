Фракция "БПП" намерена поддержать проект госбюджета-2019

Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов отметил, что фракции коалиции в Верховной Раде поддержат государственный бюджет на 2019 год, сообщила пресс-служба "БПП".

"Поддерживать бюджет, конечно, будет коалиция. И насколько я понимаю, пока не поддерживают бюджет партия "Батькивщина", Радикальная партия и Оппозиционный блок. Что касается остальных - продолжаются консультации и если будут учтены определенные критические позиции для каждой из фракций, то мы можем ожидать, что закон будет принят достаточно быстро", - сказал А.Герасимов.

По его словам, предложения фракции "БПП" в проект бюджета остались неизменными.

"Обеспечение предложения президента Украины Петра Порошенко относительно достаточного количества денег для выплат субсидий, чтобы защитить людей от повышения тарифов. Прозрачность и простота системы начисления субсидий, чтобы на местном уровне у чиновников не было оснований отказать в предоставлении субсидий. Финансирование армии и сектора безопасности и обороны, и сейчас финансирование этих статей повышено. Повышение количества средств на лечение больных детей, онкологических пациентов и сельскую медицину. По нашей информации, все это учтено, и мы собираемся голосовать за бюджет", – отметил нардеп.