Политика

14:29 22.11.2018

Порошенко просит Раду безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию по европейской и евроатлантической интеграции

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Порошенко просит Раду безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию по европейской и евроатлантической интеграции

Президент Украины Петр Порошенко после положительного вывода Конституционного суда просит парламент в безотлагательном порядке рассмотреть изменения в Конституцию по европейской и евроатлантической интеграции.

"Конституционный суд открыл зеленый свет на внесение изменений в украинскую Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции. Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО - необратимо. Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно", - сообщается на странице П.Порошенко в соцсети "Фейсбук" в четверг.

Теги: #порошенко #рада #конституция
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