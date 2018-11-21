Политика

21:43 21.11.2018

Чалый заявил об очередных попытках информационных атак против него и посольства

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Чалый заявил об очередных попытках информационных атак против него и посольства

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что в последние дни были отражены две информационные атаки на него и на украинское посольство в Америке.

"Хроника состязаний за последние дни на американском информационном фронте: две попытки атак на меня и посольство Украины в США по тем же мошенническим схемам. Провалены", - написал В.Чалый на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Вместе с тем, он напомнил, что еще два штата США признали Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

"Итог: 2:0 в пользу Украины. "Русский мир" выбрасывает деньги на ветер. Ну и хорошо: потратят больше ресурсов здесь – меньше останется на наемников и оружие, которым убивают наших", – добавил посол.

Как сообщалось, 19 октября украинское посольство в США сообщило, что выявило факты новых информационных атак против Украины. В частности, посольству стало известно, что от имени посла Украины в США Валерия Чалого поступили "запросы" к губернаторам США о проведении телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины. В дипломатическом представительстве Украины не исключают, что материалы подставных разговоров появятся в информационном пространстве и будут использованы для провокаций или с целью нанесения вреда двусторонним отношениям Киева и Вашингтона.

"В этой связи обращаем внимание наших партнеров и друзей быть бдительными на получение информации из второстепенных, непроверенных источников и в дальнейшем держать связь только с официальными представителями посольства Украины в Вашингтоне", – сказано в сообщении посольства Украины.

Теги: #чалый #посольство
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