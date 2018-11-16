Политика

18:15 16.11.2018

Климкин обсудил с руководством комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США пути противодействия российской агрессии

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Климкин обсудил с руководством комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США пути противодействия российской агрессии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился в Вашингтоне с председателем комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США Эдом Ройсом и сопредседателем комитета Элиотом Энгелем.

"Спасибо за встречу с председателем комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США Эдом Ройсом и сопредседателем комитета Элиотом Энгелем. Обсудили, как сделать успешным украинский проект, способствовать гражданскому обществу и противодействовать российской гибридной агрессии", - написал глава МИД на странице в Фейсбуке в пятницу.

Как сообщает в пятницу пресс-служба МИД Украины, в ходе встречи украинская сторона выразила надежду на принятие в ближайшее временя Палатой представителей резолюции, в которой события 1932-1933 годах признаются геноцидом украинского народа.

"С украинской стороны было также подчеркнута важность развития в федеральном бюджете США 2019 года положительной динамики помощи, оказываемой нашей стране Соединенными Штатами по линии государственного департамента, Пентагона и Агентства США по международному ровиками", - сказано в сообщении.

Теги: #россия #конгресс_сша #климкин
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