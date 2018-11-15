Мэй заявила, что соглашение о Brexit отвечает национальным интересам Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что соглашение о Brexit отвечает британским национальным интересам.

"Этот проект договора означает, что 29 марта 2019 года мы покинем ЕС мягко и упорядоченно. Он обозначает рамки дальнейших отношений (с ЕС - ИФ), которые отвечают нашим национальным интересам. Он возвращает нам контроль над нашими границами, законами и деньгами. Он защищает рабочие места, обеспечивает безопасность и суверенитет Соединенного Королевства", - сказала Т.Мэй в четверг, выступая в палате общин британского парламента.

По ее словам, многие выступают против этого соглашения и считают, что оно не отвечает нуждам британцев, которые полагают, что Лондону не нужно было соглашаться с текстом документа.

"Но это было бы безответственным", - заявила она.

"Я знаю, что это процесс, который пугает и который заставил нас столкнуться с очень трудными моментами. Но это хороший Brexit, Brexit, который возможен с учетом национальных интересов", - сказала Т.Мэй.