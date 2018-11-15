Киев настаивает на прямых переговорах с Москвой при участии партнеров по "Нормандскому формату" – Геращенко

Украина настаивает на необходимости ведения прямого диалога с Россией по Донбассу в присутствии остальных стран-участниц "Нормандского формата" – Франции и Германии - заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.

"Зачем вести переговоры непонятно с кем? Украина требует исключительно переговоров с Москвой, которая стоит за беспорядком на Донбассе, и в присутствии наших международных партнеров по "Нормандскому формату", - заявила И.Геращенко журналистам в четверг, комментируя высказывание президента РФ о том, что властям Украины придется договариваться с "новоизбранными властями "Л/ДНР".

Она подчеркнула, что Москва организовала незаконные выборы в ОРДЛО для того, чтобы легитимизировать псевдореспублики и вынуждать Киев вести с ними прямые переговоры.

"Это попытка легитимизировать эти анклавы, устроенные Российской Федерацией, эти так называемые республики, и принуждать далее Киев к прямому диалогу с Донецком и Луганском. Но поясните, зачем вообще разговаривать с марионетками, которые даже на Минские переговоры ездят через Москву и получают там список грязных задач", - сказала И.Геращенко.

В этом контексте она также обратила внимание на то, что Москва часто меняет главарей т.н.республик.