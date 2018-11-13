Политика

14:46 13.11.2018

На президентские выборы в бюджете запланировано 2,35 млрд грн

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На президентские выборы в бюджете запланировано 2,35 млрд грн

В проекте государственного бюджета на 2019 год на выборы президента Украины весной следующего года предусмотрено 2,35 млрд грн, сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

"Общее количество средств, предусмотренных на данный момент в госбюджете на 2019 год, что касается выборов президента Украины, составляет 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн. Из этих средств на первый тур запланировано 1,5 млрд грн, на второй - 848 млн грн", - рассказал Е.Радченко на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Президентские выборы намечены на 31 марта 2019 года.

Теги: #бюджет #цик #выборы
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