Политика

12:43 13.11.2018

В межпарламентской ассамблее Украина-Польша-Литва создан комитет по вопросам безопасности – Парубий

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В межпарламентской ассамблее Украина-Польша-Литва создан комитет по вопросам безопасности – Парубий

Межпарламентская ассамблея Украина – Польша – Литва расширила количество своих комитетов до четырех, поддержав создание комитета по вопросам безопасности.

"70% наших дискуссий, решений касается безопасности... я приветствую эту инициативу... Это усилит и придаст темп нашей работе в межпарламентской ассамблее", - сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на 9-м заседании межпарламентской ассамблеи трёх стран во вторник в Вильнюсе.

Спикер украинского парламента отметил, что украинская делегация будет усилена представителями сектора безопасности.

До настоящего времени в рамках межпарламентской ассамблеи действовали три комитета: по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; торговли и экономического развития, регионального и местного сотрудничества; неправительственного и культурного сотрудничества.

Теги: #парубий #безопасность #ассамблея
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