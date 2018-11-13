Номерные пломбы ЦИК Украины выявили на КПВВ пограничники в следовавшем с оккупированной территории Донбасса автомобиле

В контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" военнослужащие Донецкого пограничного отряда во время осмотра транспортного средства, прибывшего с временно оккупированной территории Украины, обнаружили номерные пломбы ЦИК Украины.

"Гражданина, который их перемещал, вместе с находкой передали сотрудникам СБУ для выяснения обстоятельств", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины во вторник утром.