Политика

11:39 13.11.2018

Номерные пломбы ЦИК Украины выявили на КПВВ пограничники в следовавшем с оккупированной территории Донбасса автомобиле

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В контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" военнослужащие Донецкого пограничного отряда во время осмотра транспортного средства, прибывшего с временно оккупированной территории Украины, обнаружили номерные пломбы ЦИК Украины.

"Гражданина, который их перемещал, вместе с находкой передали сотрудникам СБУ для выяснения обстоятельств", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины во вторник утром.

Теги: #кпвв #донбасс #цик #пограничники
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