Политика

18:32 11.11.2018

Порошенко обсуждает с Меркель и Макроном нелегитимные выборы на Донбассе - Цеголко

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Порошенко обсуждает с Меркель и Макроном нелегитимные выборы на Донбассе - Цеголко

 Президент Украины Петр Порошенко в настоящее время проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на тему проводимых в воскресенье незаконных выборов в неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей, сообщил пресс-секретарь главы Украины государства Святослав Цеголко.

"Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже по фейковым "выборам", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса", - написал С.Цеголко на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье вечером.

Как сообщалось, П.Порошенко находится во Франции с рабочим визитом, он принял участие в памятной церемонии, посвященной 100-й годовщине завершения Первой мировой войны, и намерен участвовать в открытии "Парижского форума ради мира", инициированном президентом Франции.

Теги: #макрон #порошенко #меркель #донбасс #выборы
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