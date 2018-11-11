Бутафорские выборы на Донбассе используются РФ для укрепления статус-кво в регионе – Волкер

РФ укрепляет статус-кво на востоке Украины путем проведения нелегитимных выборов и блокирует дипломатический прогресс в обеспечении мира в регионе, заявляет спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных лидеров Донбасса, обучает и оснащает незаконные вооруженные формирования, упрочивает статус-кво через бутафорские "выборы" и блокирует дипломатический прогресс", - написал К.Волкер в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье.

Он отметил, что самопровозглашенные в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "народные республики" не имеют места в минских соглашениях и являются нелегитимными органами, поддерживаемыми российской военной мощью, "и созданы Россией для управления украинской территории, которую она контролирует силой".

Спецпредставитель госдепа опроверг заявления российской стороны о том, что Украина не выполняет минских соглашений и подчеркивает, что "в реальности все наоборот". К.Волкер привел множественные примеры нарушения минских соглашений со стороны РФ, будь то "немедленное двустороннее прекращение применения оружия", "разоружение незаконных вооруженных формирований", "немедленное освобождение всех заложников и незаконно задержанных лиц", "обеспечение постоянного мониторинга на российско-украинской государственной границе и контроля со стороны ОБСЕ", "гарантия безопасного доступа, доставки, хранения и распределения гуманитарной помощи нуждающимся", и другие.

Он отметил, что США поддерживают миротворческую миссию в Украине под мандатом ООН, "чтобы ускорить реализацию Минских соглашений и выполнить эти и другие обязательства, включая сферу безопасности и политические составляющие". "Цель США на востоке Украины - помочь людям, о которых Россия утверждает, что заботится, и помочь выполнить обязательства, на которые Россия согласилась. Мы хотим помочь России выполнить обещанное ею", - подчеркнул представитель госдепа США.

"Людям на востоке Украины лучше будет в объединенной мирной Украине, чем во второстепенном полицейском государстве, управляемой мошенниками и бандитами, которым платят из кармана российских налогоплательщиков", - резюмировал К.Волкер.