Политика

09:41 10.11.2018

Трамп раскритиковал предложение Макрона создать европейские вооруженные силы

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Трамп раскритиковал предложение Макрона создать европейские вооруженные силы

Президент США Дональд Трамп в субботу раскритиковал заявление французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что в Европе должны задуматься о создании собственных вооруженных сил.

"Президент Франции Э.Макрон только что предложил, чтобы Европа создала свои собственные вооруженные силы для защиты от США, Китая и России. Это очень обидно и, может, Европе следует сначала заплатить свою справедливую часть взносов в НАТО, которую финансирует в основном США?", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Ранее Э.Макрон заявил, что Европа нуждается в собственной армии с целью снижения зависимости от Вашингтона в сфере обороны в ситуации, когда Россия возрождает свою военную мощь.

Теги: #трамп #макрон
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