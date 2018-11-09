Хан разочарован слабым прогрессом в выполнении Украиной Контракта "Реформы ради инвестиций"

Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан выразил разочарование от отсутствия прогресса в выполнении Украиной условий для получения EUR50 млн от ЕС в рамках Контракта "Реформы ради инвестиций".

"Я не хочу скрывать своего разочарования от Контракта "Реформы ради инвестиций", где речь шла о EUR50 млн помощи… К сожалению, только одно условие было выполнено. Мы могли бы использовать 10 млн, а остальные 40 млн будут потеряны. Конечно, это не то, что нас может радовать", - сказал Й.Хан на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в пятницу.

Как сообщалось, в апреле 2018 года Европейский Союз предложил Украине новую программу привлечения инвестиций под названием "Контракт "Реформы ради инвестиций" (Reform Contract for Investment). Согласно ему для Украины может быть зарезервировано 1,6 млрд грн (EUR50 млн), в том числе для компенсации кредитования банковскими учреждениями и, наконец, для инвестирования в реальный сектор экономики.

Выделение первых EUR50 млн на 2018 год произойдет лишь в случае, если до летних парламентских каникул Украина сделает следующие шаги: независимое регулирование в энергетике и полноценная работа членов Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утверждение бизнес-омбудсмена, отмена е-декларирования для антикоррупционных активистов.