Политика

12:28 08.09.2018

Украина открыла генеральное консульство в канадском Эдмонтоне

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Украина открыла генеральное консульство в канадском Эдмонтоне

В столице канадской провинции Альберта – Эдмонтоне открылось генеральное консульство Украины, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Как сообщает в субботу пресс-служба МИД, в торжественных мероприятиях по случаю открытия консульства принял участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Это знаковое событие. Этим Украина признает особую роль, которую сыграла украинская община на западе Канады, а также открывает двери для торговых и инвестиционных контактов", - заявил П.Климкин после церемонии перерезания ленты.

В провинции Альберта проживает более 350 тыс. канадцев украинского происхождения. Новое генеральное консульство Украины будет обслуживать и другие провинции западной Канады – Саскатчеван, Британскую Колумбию, а также Юкон и Северо-Западные Территории.

"Это прагматическое решение: оно опирается на географию и на мощный бизнес-потенциал, который есть в Альберте. Но это и эмоциональное решение – мы возвращаем долг перед украинцами Прерий, которые в течение поколений строили Канаду, сохраняя мечту о независимой Украине ", - сказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

По информации МИД Украины, генеральное консульство в Эдмонтоне стало первым, которое Украина открыла после начала российской агрессии. К этому времени в Канаде работали украинское посольство в Оттаве и консульство в Торонто.

Теги: #канада #консульство #эдмонтон
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