Политика

10:02 05.07.2018

Президент Ирана допустил возможность сокращения сотрудничества с МАГАТЭ

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Президент Ирана допустил возможность сокращения сотрудничества с МАГАТЭ

Президент Ирана Хасан Рухани после встречи с гендиректором МАГАТЭ Юкией Амано заявил, что после выхода США из соглашения по иранской ядерной программе Тегеран может пойти на снижение масштабов сотрудничества с этой организацией.

"Ответственность за изменение уровня сотрудничества Ирана с МАГАТЭ лежит на тех, кто создал эту новую ситуацию (вокруг соглашения - ИФ)", - приводят иранские СМИ слова Х.Рухани.

Он уточнил, что если Иран не будет получать выгоды от действия этого соглашения после выхода из него США, то иранские власти могут принять "новые решения".

"Ядерная активность Ирана всегда служила мирным целям, но именно Иран будет определять уровень сотрудничество с МАГАТЭ", - подчеркнул президент.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана и о восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.

В пятницу в Вене пройдет министерская встреча "пятерки" посредников и Ирана без участия США.

Теги: #сша #ядерная_программа #магатэ #иран
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