Геращенко призывает Раду принять заявление к ПА ОБСЕ относительно освобождения украинских политзаключенных в РФ

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призывает парламент принять заявление к Парламентской ассамблее ОБСЕ об освобождении украинских политзаключенных, удерживаемых в РФ.

"На следующей неделе в Берлине состоится чрезвычайно важная сессия Парламентской ассамблее ОБСЕ. Я хочу обратиться к сессионному залу с предложением принять резолюцию, принять заявление Верховной Рады к нашим партнерам, к коллегам по Парламентской ассамблее, чтобы и они поддержали призыв к Российской Федерации, тем более что россияне будут на этой сессии, с требованием немедленно освободить пленников Кремля", - сказала И.Геращенко на пленарном заседании парламента в среду.