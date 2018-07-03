Политика

02:50 03.07.2018

Канцлер Германии и глава МВД страны договорились по вопросу миграции

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Канцлер Германии и глава МВД страны договорились по вопросу миграции

Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и главе МВД ФРГ Хорсту Зеехоферу удалось прийти к согласию в вопросах миграционной политики.

"Мы договорились", - сказал Х.Зеехофер журналистам в понедельник.

По его словам, "таким образом он может остаться в должности министра".

Накануне Х.Зеехофер грозился уйти в отставку на фоне разногласий с канцлером по вопросам миграционной политики.

В ночь на понедельник глава Христианско-социального союза (ХСС) и министр внутренних дел Германии Х.Зеехофер заявил о планах подать в отставку из-за несогласия с А.Меркель по вопросам миграционной политики. Он сказал журналистам, что планирует освободить обе занимаемые должности, но только в течение трех ближайших дней и только после переговоров с ХДС, лидером которой является А.Меркель.

29 июня по итогам саммита ЕС в Брюсселе А.Меркель заявила, что договорилась о ряде решений миграционного кризиса на уровне ЕС, в том числе о том, что Греция и Испания будут забирать назад беженцев из Германии, уже зарегистрированных и сдавших отпечатки пальцев в этих двух странах.

Изначально Х.Зеехофер поставил канцлеру ультиматум и обещал, что в случае, если приемлемых договоренностей по мигрантам на саммите ЕС достигнуто не будет, он воспользуется полномочиями главы МВД и даст указание с 1 июля не пропускать в ФРГ мигрантов, зарегистрированных в других странах. А.Меркель с такой перспективой была не согласна и вела переговоры на саммите с целью предотвратить такой ход событий.

По ее словам, результата переговоров в Брюсселе должно быть достаточно для того, чтобы Х.Зеехофер отказался от реализации своих планов 1 июля - такое мнение А.Меркель высказала накануне в интервью телеканалу ZDF.

Теги: #миграция #канцлер #мвд #германия
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