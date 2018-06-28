Порошенко торопит Раду со снятием депутатской неприкосновенности

Президент Украины Петр Порошенко призывает Верховную Раду не затягивать с принятием решения по снятию депутатской неприкосновенности.

"Я ожидаю, что Верховная Рада, не затягивая время, как можно скорее примет эти изменения в Конституцию, так как каждый народный депутат обещал снять депутатскую неприкосновенность. Прошу, сейчас очень хорошее время для принятия этого решения", - сказал глава государства на торжествах по случаю Дня Конституции Украины в четверг в Киеве.

Он напомнил, что, согласно законопроекту, депутатская неприкосновенность будет снята с народных избранников парламента следующего созыва и начнет действовать с 1 января 2020 года.

"Я не вижу никаких причин, чтобы затягивать с отменой депутатской неприкосновенности", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, 19 июня Конституционный суд Украины признал конституционным президентский законопроект (№7203) о внесении изменений в статью 80 Основного закона (относительно отмены неприкосновенности народных депутатов), которым предполагается введение этой нормы с начала 2020 года.

Также КС предоставил положительное заключение по депутатскому законопроекту №6773 о внесении изменений в Основной закон, согласно которому депутатская неприкосновенность должна быть отменена со дня, следующего за днем опубликования документа.