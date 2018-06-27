Политика

14:19 27.06.2018

Делегация Украины в ПАСЕ отказалась от приема у генсека СЕ Ягланда

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Делегация Украины в ПАСЕ отказалась от приема у генсека СЕ Ягланда

 Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась посетить ежегодный прием у генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда и вернула приглашение, сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы Ягланду и вернула приглашение. В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, не очень логичным шагом является устраивать роскошные приемы на сотни людей", - написал он на странице в Фейсбуке в среду.

По данным В.Арьева, Украина, добровольно пожертвовавшая $400 тыс. "на поддержку организации в сложное время", не получила ответ от Т.Ягланда относительно стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала европейских коллег отказаться посещать это мероприятие. "Украинская делегация публично отказалась от приглашения на этот приём. Призываем европейских коллег поступить так же", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

"Генсек СЕ Т.Ягланд постоянно жалуется на экономическую нужду из-за неуплаты россиянами их взноса. И под соусом экономических проблем организации пытается вернуть россиян – хоть тушкой, хоть чучелом. И в то же время устраивает приём на сотни персон с шампанским на аперитив", - отметила И.Геращенко.

Теги: #пасе #прием #делегация #ягланд #арьев
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