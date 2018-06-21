Политика

12:07 21.06.2018

Освобождение Сенцова и других удерживаемых в РФ украинцев в рамках двухстороннего обмена станет важным шагом вперед - послы G7

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Освобождение Сенцова и других удерживаемых в РФ украинцев в рамках двухстороннего обмена станет важным шагом вперед - послы G7

 Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине глубоко обеспокоены ситуацией с заключенным в российскую колонию строго режима и объявившим голодовку украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым и другими украинскими заключенными и задержанными в России.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовым, а также другими украинскими заключенными и задержанными в России. Их освобождение, как часть широкого двухстороннего обмена задержанными, будет важным гуманитарным шагом вперед", - говорится в твите, опубликованном в аккаунте канадского председательствования послов G7 в Украине.

Теги: #g7 #сенцов #послы
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