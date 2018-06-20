Политика

14:28 20.06.2018

Латвия поддерживает активизацию отношений Украина-НАТО – глава МИД Ринкевичс

1 мин читать
Латвия поддерживает активизацию отношений Украина-НАТО – глава МИД Ринкевичс

Латвия выступает за более тесное сотрудничество Украины с НАТО, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс (Edgars Rinkēvičs)

"Мы поддерживаем активизацию отношений Украина-НАТО, мы ожидаем участия президента Украины (в саммите НАТО в июле - ИФ). Этот саммит должен стать еще одним этапом в нашем сотрудничестве по вопросам безопасности на континенте", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.

Министр также отметил, что на саммите речь пойдет в частности о том, как бороться с гибридными угрозами, укреплении обороноспособности стран Балтии, помощи Украине.

"Встреча стран-членов НАТО на уровне глав правительств и государств, включая президента Украины и лидера Грузии – это уже важное достижение", - добавил Э.Ринкевичс.

Он также призвал не концентрировать внимание в данный момент на формате участия Украины, а сконцентрироваться на содержании.

В свою очередь, глава МИД Украины П.Климкин уточнил, что Украина рассматривает несколько вариантов участия в саммите НАТО.

Теги: #латвия #ринкевичс #нато #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Премьер Израиля Нетаньяху планирует визит в Украину – Климкин

Глава МИД Латвии посетит Киев

Беца: Никчемные приговоры оккупационных судов Крыма по делу "26 февраля" – еще одно доказательство преступлений РФ для международных судов

Климкин призвал международные компании присоединиться к Украине в противодействии российским киберугрозам

Реализация "плана Авакова" по деоккупации Донбасса невозможна из-за России – Климкин

В МИД Украины выражают протест в связи с отказом украинскому омбудсмену посетить удерживаемого в РФ Сущенко

В комитете Рады по иностранным делам ожидают активизации работы МИД в вопросе инвентаризации соглашений с РФ ввиду обострения ситуации в Азовском море

Климкин о продлении санкций ЕС против РФ: Мы должны перейти от непризнания к деоккупации Крыма

Порошенко назвал НАТО единственной эффективной системой безопасности

МИД Украины протестует против отказа омбудсмену Денисовой во встрече с Карпюком

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко заявила, что идет в президенты Украины с целью "демонополизировать власть"

Турчинов – за новые лица в политике, но "с мозгами, знаниями, опытом, ответственностью и моралью"

После любых реформ Конституции президент должен оставаться Верховным главнокомандующим и отвечать за внешнюю политику – Турчинов

Проблему информационной безопасности необходимо срочно решить на законодательном уровне – Турчинов

Турчинов считает "план Авакова" одним из вариантов реализации инициатив Порошенко

Граждане Украины составляют большинство мигрантов в Беларуси - МВД

КС признал конституционным президентский законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 2020 года

Случаи ущемления прав человека в Украине могут подорвать честность президентских и парламентских выборов 2019 - УВКПЧ ОНН

Регламентный комитет Рады вернул Парубию представления на снятие неприкосновенности с нардепов Вилкула и Колесникова

Гопко разочарована назначением Жебривского аудитором НАБУ по квоте президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА