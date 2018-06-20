Политика

13:55 20.06.2018

После любых реформ Конституции президент должен оставаться Верховным главнокомандующим и отвечать за внешнюю политику – Турчинов

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После любых реформ Конституции президент должен оставаться Верховным главнокомандующим и отвечать за внешнюю политику – Турчинов

При любых изменениях Конституции Украины за президентом страны должны сохраниться должность Верховного главнокомандующего и полномочия в сфере международных отношений, поскольку в условиях военной агрессии и необходимости максимально оперативного решения задач институт коллегиального принятия решений неэффективен, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Должность Верховного главнокомандующего должна оставаться за президентом, ее нельзя отдавать руководителю коллегиального органа. Это же, я убежден, касается и международных отношений… Любые реформы могут иметь место, но президент должен остаться Верховным главнокомандующим и отвечать за внешнюю политику", - сказал А.Турчинов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что не понаслышке знает специфику работы правительства, поскольку "имеет опыт работы в сложный для Украины период в Кабинете министров, в котором для принятия какого-либо решения необходимо заручиться поддержкой большинства членов правительства".

"А в условиях, когда необходимо принимать решения быстро, без обсуждений, когда необходимо быть в эпицентре событий, брать единолично на себя ответственность, такая схема не работает", - отметил секретарь СНБО.

Говоря о возможности внесения изменений в Конституцию Украины, А.Турчинов отметил, что теоретически, при наличии в парламенте 300 голосов, народные депутаты могут это сделать.

"Но при этом я убежден, что любые реформы, когда страна находится в условиях военной агрессии, не должны предусматривать ликвидацию института президента. Мы не можем сделать должность президента бутафорской, оставить для нее только представительские функции", - подчеркнул он.

Полный текст интервью А.Турчинова будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #президент #снбо #турчинов #главнокомандующий
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