Политика

05:21 20.06.2018

Гутерриш хотел бы, чтобы США не покидали Совет ООН по правам человека

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Гутерриш хотел бы, чтобы США не покидали Совет ООН по правам человека

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предпочел бы, чтобы США остались в Совете Всемирной организации по правам человека, заявил пресс-секретарь главы организации Стефан Дюжаррик

"Генеральный секретарь предпочел бы, чтобы Соединенные Штаты оставались в Совете по правам человека. Модель ООН в области прав человека играет очень важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру", - говорится в заявлении С.Дюжаррика.

В свою очередь верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн разочарован выходом США из Совета.

"Разочаровывающие, если не по-настоящему удивительные новости. Учитывая положение прав человека в современном мире, США должны были наращивать усилия, а не выходить (из Совета-ИФ)", - заявил он.

Теги: #совет #сша #генсек #оон
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