Гутерриш хотел бы, чтобы США не покидали Совет ООН по правам человека
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предпочел бы, чтобы США остались в Совете Всемирной организации по правам человека, заявил пресс-секретарь главы организации Стефан Дюжаррик
"Генеральный секретарь предпочел бы, чтобы Соединенные Штаты оставались в Совете по правам человека. Модель ООН в области прав человека играет очень важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру", - говорится в заявлении С.Дюжаррика.
В свою очередь верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн разочарован выходом США из Совета.
"Разочаровывающие, если не по-настоящему удивительные новости. Учитывая положение прав человека в современном мире, США должны были наращивать усилия, а не выходить (из Совета-ИФ)", - заявил он.