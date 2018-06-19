Политика

18:48 19.06.2018

Рада распространила на период ООС налоговые и таможенные послабления, которые действовали при АТО

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Рада распространила на период ООС налоговые и таможенные послабления, которые действовали при АТО

Верховная Рада Украины внесла изменения в заключительные и переходные положения Налогового и Таможенного кодексов Украины, которыми распространила на период проведения операции объединенных сил (ООС) послабления, действовавшие в период проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект о внесении изменений в переходные положения Налогового кодекса Украины (№8349) поддержали 229 народных депутатов на пленарном заседании во вторник. Аналогичное количество парламентариев проголосовали и за законопроект (№8350) о внесении изменений в заключительные и переходные положения Таможенного кодекса Украины.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, от налогов на добавленную стоимость на время проведения ООС освобождаются операции по ввозу на таможенную территорию Украины и поставках на этой территории специальных средств индивидуальной защиты, лекарственных средств, медицинских изделий, которые предназначены для использования заведениями здравоохранения и участниками АТО и ООС, для предоставления медицинской помощи физическим лицам в период проведения этих операций, а также ввоз некоторой продукции оборонного назначения.

Кроме того, на период проведения ООС не подлежат налогообложению и военным сборам доходы сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих во время их участия в этой операции.

Аналогичные преференции предусмотрены в изменениях в Таможенный кодекс – предусмотрено освобождение от ввозной таможенной пошлины.

Теги: #таможня #оос #налоговая #ато
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