Политика

17:00 19.06.2018

Глава МИД Латвии посетит Киев

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Глава МИД Латвии посетит Киев

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс (Edgars Rinkēvičs) 20 июня посетит Украину с рабочим визитом для обсуждения шагов, направленных на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощи процессу реализации реформ.

"Основное внимание в ходе переговоров будет уделено дальнейшим совместным шагам, направленным на восстановление территориальной целостности и суверенитета нашего государства, продлению активной практической помощи со стороны Латвии в осуществлении системных реформ в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы МИД во вторник.

В дипломатическом ведомстве отметили, что целью визита главы внешнеполитического ведомства Латвии является продолжение активного диалога на межгосударственном уровне по практическому привлечению потенциала Латвии в процессе реализации реформ в Украине, поддержке евроинтеграционных стремлений Украины, формирование благоприятной среды для развития двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также консолидации международных усилий по противодействию российской агрессии.

В МИД Украины состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Латвии Павла Климкина и Э.Ринкевичса.

Министры также обсудят вопросы отраслевого двустороннего сотрудничества, которое является динамичным и плодотворным.

Теги: #киев #латвия #визит #мид
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