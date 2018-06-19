Денисова заявляет о срыве договоренностей о синхронном посещении Сенцова и Вышинского

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что достигнутые накануне договоренности о синхронном посещении украинского режиссера Олега Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не выполнены, назначены новые переговоры омбудсменов Украины и России.

"Такие договоренности (о синхронном посещении О.Сенцова и К.Вышинского – ИФ) были на вчера. Впрочем, опять ничего не произошло. Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова (российский омбудсмен - ИФ) не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести. Меня снова пригласили на переговоры. Я еду, но...", - написала Л.Денисова на странице в Фейсбуке во вторник.

Она пояснила, что согласно предварительным договоренностям (по состоянию на вечер 18 июня) первый визит Т.Москальковой должен был состояться к К.Вышинскому.

"Достигли договоренностей со всеми органами, которые влияют на то, чтобы переправить Вышинского в киевский СИЗО. Такое согласие получено от СБУ, под следствием которого находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело, и о сопровождении его в город Киев договорились с МВД", - уточнила украинский омбудсмен.

В то же время она должна была отправиться в Лабытнанги на встречу с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Он сопровождает нас в колонию, где синхронно мы в 11:00, Татьяна Москалькова в 9:00 утра (она по киевскому времени, мы по местному времени) входим одновременно в колонии. Мы посещаем Олега Сенцова, она - Кирилла Вышинского", - приводит подробности предыдущих договоренностей Л.Денисова.

По ее словам, речь шла также о том, что Т.Москалькова посещает военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.

"А уже после возвращения ее в Москву мы планируем совместное посещение Романа Сущенко. Затем уже дальнейшие шаги по посещению мною Челябинска, где находится Станислав Клих и Александр Кольченко. Затем посетить Николая Карпюка во Владимире, позднее осуществить визит в Ростов и Крым", - добавила украинский омбудсмен.