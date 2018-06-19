Трамп готов внести изменения в соглашение о перемирии на Корейском полуострове в обмен на денуклеаризацию КНДР

Президент США Дональд Трамп согласился "изменить соглашение о перемирии", которое официально положило бы конец Корейской войне, в обмен на денуклеаризацию Северной Кореи, заявил в понедельник американский госсекретарь Майк Помпео.

"(Лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ) очень четко продемонстрировал приверженность полной денуклеаризации его страны. Президент (США) обязался гарантировать, что мы изменим соглашение о перемирии, обеспечим гарантии безопасности, которые нужны председателю Киму", - сказал М.Помпео, выступая в Детройте.

При этом М.Помпео не уточнил, о каких изменениях идет речь, но сказал, что многие детали следует еще проработать.

С 1953 года, когда на Корейском полуострове завершилась активная фаза боевых действий, договор о прекращении Корейской войны до сих пор не подписан, но действует режим прекращения огня.

"Мы все еще должны конкретизировать то, что лежит в основе обязательств, которые были приняты в тот день в Сингапуре", - сказал госсекретарь.

М.Помпео, который дважды ездил в Пхеньян в преддверии саммита Д.Трампа и Ким Чен Ына, также сказал, что он "скорее всего, вернется (в КНДР - ИФ) пока не будет слишком поздно", чтобы поработать над этими деталями.

Отвечая на вопрос журналистов о том, состоится ли второй саммит Д.Трампа и Ким Чен Ына, госсекретарь сказал, что сейчас "это трудно сказать".

12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, по итогам которой стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Д.Трамп отметил, что будет согласен на смягчение санкций, когда Пхеньян примет ряд мер, нацеленных на ликвидацию своего ядерного арсенала.