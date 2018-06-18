В Раде проведут консультации о механизме исправления нормы закона о ВАКС относительно подачи апелляций– Парубий

В Верховной Раде проведут консультации, чтобы определиться с порядком исправления нормы в законе о Высшем антикоррупционном суде относительно подачи апелляций, заявил спикер парламента Андрей Парубий.

"Механизм внесения изменений в закон конечно существует. Это может быть внесено группой депутатов, отдельным депутатом. Думаю, что на протяжении сегодняшнего дня будем проговаривать возможности – это может быть отдельная правка, а может быть в законе, который сейчас готовится относительно судоустройства – она может быть внесена и в тело законопроекта ко второму чтению", - сказал А.Парубий на брифинге для журналистов после согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник в Киеве.

"Технически формат существует. Нам придется провести консультации, чтобы определить, какой из форматов будет наиболее оптимальным для рекомендаций по голосованию в зале", - добавил спикер.

По словам А.Парубия, об окончательной формулировке соответствующей нормы он узнал перед подписанием принятого парламентом закона.

При этом он добавил, что это положение содержалось в решении комитета по вопросам правовой политики и правосудия, которое раздали народным депутатам перед голосованием.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 июня приняла закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС, президентский законопроект №7440), что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ.

Некоторые положения законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей.

В частности, закон определяет порядок проведения конкурса по отбору антикоррупционных судей.

Согласно тексту законопроекта в редакции второго чтения, ВАКС будут подследственными уголовные производства в отношении коррупционных преступлений, предусмотренных в примечании ст.45(1) Уголовного кодекса Украины, ст. 206(2), 209, 366(1) Уголовного кодекса.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы суда.

13 июня в официальной парламентской газете "Голос Украины" был опубликован закон о Высшем антикоррупционном суде.

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) обратила внимание на положение, согласно которому апелляции в делах НАБУ, которые уже рассматривают суды, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

В ЦПК подчеркивают, что соответствующая норма не была зачитана главой комитета по вопросам правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном перед голосованием за закон в целом и не обсуждалась на комитете.