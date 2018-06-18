Присоединение сельских и поселковых громад к громадам городов облзначения станет толчком для развития местной инфраструктуры - Порошенко

В мае-июне проведены консультации по присоединению сельских и поселковых громад к громадам городов областного значения в более чем 70 городах, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Большие города получат новые территории для развития и такое объединение рано или поздно станет мощным толчком для развития местной инфраструктуры, сетей электропоездов, автобусов", - сказал П.Порошенко в ходе ХIV Украинского муниципального форума в понедельник в Киеве.

Президент отметил, что на протяжении мая-июня проведены консультации по присоединению сельских и поселковых громад к громадам городов областного значения в более чем 70 городах.

"В целом это мало, но для начала достаточно", - добавил президент.

Кроме того, президент отметил, что разработанный проект закон о местных агломерациях не нарушает никаких прав, а определяет основы функционирования агломерации как формы сотрудничества центральных территориальных громад и тех, которые находятся в зоне их экономического и культурного влияния.

"Еще одним шагом для децентрализации власти и реформы местного самоуправления должно стать предоставление органам местного самоуправления объединенных тергромад права распоряжаться земельными участками вне населенных пунктов", - подчеркнул П.Порошкнко.

В связи с чем, президент призвал Верховную Раду как можно быстрее принять данный закон, а также принять изменения в закон о регулировании градостроительной деятельности.