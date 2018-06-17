Политика

16:51 17.06.2018

Евродепутат Хармс о фейковом разговоре с главой АПУ: У меня появился собственный опыт дезинформационный войны

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Евродепутат Хармс о фейковом разговоре с главой АПУ: У меня появился собственный опыт дезинформационный войны

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявила, что стала жертвой дезинформационной войны в случае с телефонным разговором, во время которого неизвестный, выдавая себя за главу Администрации президента Украины Игоря Райнина, передал ей неправдивую информацию об инициативах главы Украинского государства Петра Порошенко.

"Администрация президента Украины сообщила члену Европарламента Ребеке Хармс, что кто-то дезинформировал ее и ее офис касательно готовящихся законодательных инициатив, используя сфабрикованный номер телефона и адрес электронной почты, выдавая себя за главу АП", - говорится в сообщении пресс-офиса евродепутата, распространенном в воскресенье.

Европейский парламентарий также выразила сожаление о проблемах, которые этот инцидент мог повлечь.

"Теперь у меня появился свой собственный опыт продолжающейся дезинформационный войны. Я сожалею и о проблемах и недопонимании, которые это могло вызвать", - цитируют слова Р.Хармс в сообщении.

Она подчеркнула, что данный инцидент не влияет на то, что сегодняшний марш ЛГБТ-сообщества в Киеве являл собой значительный успех для Украины и "шагом на пути к равенству гражданских прав украинцев".

Теги: #апу #дезинформация #ребекка_хармс #фейк
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