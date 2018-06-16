Политика

12:24 16.06.2018

Кремль уготовил Донбассу судьбу "украинской Чечни" – Горбулин

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Кремль уготовил Донбассу судьбу "украинской Чечни" – Горбулин

Директор Национального института стратегических исследований (НИСИ), советник президента Украины Владимир Горбулин считает, что Кремль уготовил Донбассу судьбу "украинской Чечни", когда Киеву придется "задабривать боевиков" огромными дотациями, либо "год террора" против мирных регионов Украины.

"Уже понятно, какую судьбу украинскому Донбассу и Украине готовит Путин — он об этом вполне откровенно сказал в своем интервью немецкому телеканалу ORF. Речь идет об "украинской Чечне", где Киев должен задабривать боевиков огромными дотациями, а управлять ими реально будет Россия", – пишет В.Горбулин в своей статье "Вулканический синдром", опубликованной в еженедельнике "Зеркало недели. Украина" в субботу.

Вместе с тем он подчеркивает, что такой сценарий – это "однозначно тупиковый путь", и это доказывает пример самой России, где "Кремль платит дань" главе Чечни Рамзану Кадырову, и где "сформировано государство в государстве, куда боится сунуться даже "бесстрашное" ФСБ".

"Безусловно, Украина не готова обсуждать подобные сценарии, но у России они хотя бы есть. А сколько собственных сценариев есть у Украины в отношении этого региона? И не только по отношению к оккупированным территориям, но и контролируемым?" - отмечает В.Горбулин.

По его мнению, на данный момент такой стратегией Киева можно считать идею введения миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса. Но даже в этом вопросе Украине потребуется "много твердости, особенно в части выбора того, кто станет группой миротворцев", так как, по мнению В.Горбулина, очень важно, каким будет состав "голубых касок", которые войдут на Донбасс.

"Все эти темы требуют очень серьезной дискуссии, но они окажутся невозможны, если мы не сможем эффективно противостоять тем деструктивным стратегиям, которые Москва применяет к Украине и которые активизировались ввиду начала избирательной кампании", - отмечает советник президента Украины.

По его словам, позиционная война на востоке Украины и дезинформационные кампании — это то, к чему украинцы уже привыкли и готовы противостоять. "Но Кремль поднимает ставки и, похоже, готовит год террора — против мирных регионов, против уязвимых целевых групп (в т.ч. — детей). Больше смертей, больше политических убийств, больше хаоса и тревоги — все это в итоге направленно на действующую власть, с которой, безусловно, и основной спрос", - пишет В.Горбулин.

Он допускает, что при таком сценарии "всегда будут рядом "конструктивные политики", которые предложат "помириться" и "закончить глупую войну". "Ради них всё и затевается. Ради страха украинских граждан и неопределенности. Показать, что Россия может делать на нашей территории все, что захочет. Что ее невозможно победить", - отмечает эксперт.

Вместе с тем, он подчеркивает, что Россию можно победить, главное — не бояться. "Но наш успех зависит не только от этого, но и от нашей сплоченности, наличия прорывных приоритетов и четких стратегий их достижения", - резюмирует В.Горбулин.

Теги: #горбулин #оос #донбасс
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