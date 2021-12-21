Изменения законодательства сделали патентный троллинг на фармрынке не актуальным – юристы

Изменения законодательства, произошедшие за последнее время, сделали патентный троллинг на фармацевтическом рынке не актуальным, но развитие патентного права должно подкрепляться соответствующей судебной практикой, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы фармкомпаний.

"Последние несколько лет сказались существенными изменениями в украинском законодательстве в сфере патентного права", - сказал директор по корпоративным, юридическим отношениям и комплаенсу фармацевтической компании "Дарница" Сергей Бобылев.

Он отметил, что в процессе реформирования были введены изменения, целью которых является гармонизация существующего правового регулирования сферы интеллектуальной собственности с правом. Так наиболее существенным для фармотрасли стало введение дополнительного критерия патентоспособности, возможность подачи возражения на регистрацию патента любым лицом в течение шести месяцев с даты публикации сведений о заявке на изобретение и понятия Pre-Grant Opposition и Post-Grant Opposition, которые дают право подавать возражения против заявок на изобретения и признавать право на изобретение и полезную модель недействительны в административном порядке.

Кроме того, важным для рынка стало создание Национального органа интеллектуальной собственности Украины (НОИС), который входит в госсистему правовой охраны интеллектуальной собственности.

"Патентный троллинг уже не такая актуальна тема, как была недавно, последние изменения в законодательстве относительно патентоспособности существенно изменяют ситуацию в сфере патентного права, как и меняется сознание участников рынка и методы борьбы с недобропорядочными лицами, осуществляющими патентный троллинг", - сказал он.

Комментируя имплементацию в законодательство Украины "положения Болар", Бобылев отметил, что оно для компаний-производителей генериков новые возможности исследования и разработки лекарственных средств в период действия патентов, что ускоряет сроки выхода на рынок генериков, делает лекарственные средства более доступными для потребителя и способствует развитию фармотрасли в Украине в целом.

Вместе с тем он подчеркнул, что ключевым для развития "положения Болар" на фармрынке Украины является готовность украинской судебной системы к его применению.

"Только судебная практика заверит игроков рынка в действенности обновленного законодательства, но ее на сегодня недостаточно для соответствующих выводов", - считает юрист.

Со своей стороны, директор по правовому обеспечению фармкомпании "Фармак" Дмитрий Таранчук также отметил значение изменений, которые произошли в нормативном поле в 2020 году, и которые, в частности, ввели "положение Болар" в Украине, как право на ввоз на таможенную территорию Украины товаров для исследований в проводимых исследованиях для подготовки и предоставления информации для регистрации лекарственного средства, а также внесли изменения по ограничению "вечнозеленых патентов" и изменения в правовой охране промышленных образцов.

Комментируя развитие в Украине патентного троллинга Таранчук отметил, что тема патентного троллигна на фармрынке проявляется преимущественно в таких объектах, как промышленные образцы и торговые марки. Так в Украине зарегистрировано более 35 тыс. торговых марок лекарственных средств, многие из которых схожи со степенью смешивания с другими торговыми марками.

Вместе с тем, Таранчук считает, что "реформа патентного права пришла в Украину с большим опозданием, минимум, на 10-15 лет".

"Проблема в том, что патентное право существует при абсолютно неэффективной защите этого права, как в административном, так и судебном порядке, поэтому важным вопросом остается вопрос эффективной защиты патентных прав, а также противодействия патентным злоупотреблениям", - сказал он.

Таранчук подчеркнул, что "в последние годы количество нарушений патентных прав остается на одном уровне, но эффективность защиты таких прав и прекращение нарушений патентных прав под большим вопросом".

Таранчук отметил, что в настоящее время в Украине только начинает формироваться первая судебная практика по применению "положения Болара", поэтому говорить о готовности к применению пока рано, хотя "процесс носит необратимый характер и со временем все участники рынка будут признавать и применять "положения Болара" в своей деятельности, а также эффективно защищать свои права, вытекающие из этого положення".

Вместе с тем, по мнению Таранчука, произошедшая "малая" патентная реформа не стимулирует развитие фармрынка Украины из-за неэффективности защиты патентных прав, отсутствия независимой и действенной судебной системы и наличия большого количества норм, имеющих отложенное действие как, например, норм по сертификатам дополнительной охраны и исключения из них, применение критериев патентоспособности полезных моделей на фармкомпозиции.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подписал принятые 21 июля законы "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформы патентного законодательства" № 816-ІХ и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентными злоупотреблениями" №815-ІХ.