Гетманцев о доначислении "Синево" 1,1 млрд грн налогов: взяли этот вопрос под контроль

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев анонсировал встречу представителей компании "Синево" и нового замглавы Государственной налоговой службы Татьяны Кириенко относительно доначисления компании налогов на 1,1 млрд грн в ходе налоговой проверки, а также отметил, что профильный комитет взял данный вопрос под контроль.

"Объективность действий налоговиков вызывает вопросы и это лишь один из примеров негативных проявлений работы Госналоговой. И сейчас наша задача это изменить", – написал он в Телеграм-канале.

"В рамках парламентского контроля мы взяли этот вопрос под контроль. По моей инициативе в понедельник на 10:00 утра назначена встреча, на которой мы вместе с представителями компании "Синево" и новым заместителем главы Госналоговой Татьяной Кириенко наработаем алгоритмы решения в соответствии с принципами законности, устраивающие и плательщика и государство", – добавил он.

Парламентарий назвал сомнительными заключения налоговых инспекторов, к которым те пришли в ходе плановой проверки.

Как сообщалось, Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками по итогам проведенной в сентябре-ноябре 2021 года в компании "Синэво Украина" плановой налоговой проверки доначислило 1,085 млрд грн налогов, или почти 50% годовой выручки. В компании считают такие претензии абсурдными и обращаются за поддержкой к президенту, премьеру и бизнес-омбудсмену.