Медицина

11:46 16.12.2021

"Синэво" заявляет о необоснованных налоговых претензиях на 1,1 млрд грн

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"Синэво" заявляет о необоснованных налоговых претензиях на 1,1 млрд грн

Центральное межрегиональное управление Госналогслужбы по работе с крупными налогоплательщиками по итогам проведенной в сентябре-ноябре 2021 года в компании "Синэво Украина" плановой налоговой проверке доначислило 1 млрд 85,67 млн грн налогов, или почти 50% годовой выручки. В компании считают такие претензии абсурдными и обращаются за поддержкой к президенту, премьеру и бизнес-омбудсмену.

"Налоговая служба обвиняет "Синэво Украина" в якобы непредоставлении необходимых для проверки документов, подтверждающих расходы компании. Со своей стороны, компания "Синэво" очень удивлена таким решением Налоговой службы и категорически не соглашается с ним", – говорится в заявлении в четверг.

Согласно ему, налоговому органу были предоставлены все запрашиваемые для проверки документы и факты их передачи были задокументированы.

"Мы будем обязательно обжаловать результаты проверки в судебных и других уполномоченных органах", – отмечает "Синэво".

Компания напоминает, что является частью шведской группы Medicover, которая занимается здравоохранением и акции которой котируются на Стокгольмской бирже, и почти за 15 лет работы инвестировала более EUR50 млн в развитие бизнеса и в целом лабораторного рынка Украины, а за последние два года уплатила в бюджет более 300 млн грн налогов и сборов.

В "Синэво" добавили, что создали более 2000 рабочих мест, выплачивают все зарплаты официально, перечисляя еще более 180 млн грн налогов за работников.

По данным компании, за время пандемии она выполнила самое большое количество тестов на коронавирус – более 2 млн, а ежегодно обслуживает более 5 млн человек в Украине.

"Мы обращаемся к президенту Украины, премьер-министру, бизнес-омбудсмена, международным правозащитным организациям, посольствам Швеции в Украине с призывом защитить права честного бизнеса, которым является компания "Синэво", и иностранного инвестора в Украине", – говорится в заявлении.

"Синэво Украина" в 2020 году увеличила выручку на 20,8% – до 1 млрд 829,65 млн грн, получив чистый убыток 0,76 млн грн против чистой прибыли 126,5 млн грн годом ранее.

Теги: #налоги #синэво #претензии
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