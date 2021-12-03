Против "омикрон"-штамма COVID-19 необходимо использовать те же меры, что и против "дельта" - ВОЗ

В ВОЗ считают, что закрытие границ, а также меры, принятые ранее для борьбы со штаммом "дельта", помогут сдержать распространение штамма коронавируса COVID-19 "омикрон", сообщает в пятницу агентство Associated Press.

"Пограничный контроль может отсрочить приход вируса и выиграть время. Но каждая страна и каждое сообщество должны подготовиться к новым вспышкам заболевания. Хорошие новости заключаются в том, что пока та информация об "омикроне", которая у нас есть на данный момент, не говорит о том, что мы должны изменить направление борьбы с вирусом", - заявил директор ВОЗ в регионе западной части Тихого океана доктор Такэси Касаи.

Региональный руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Бабатунде Оловокуре также отметил, что в борьбе с новым штаммом поможет опыт, полученный в борьбе с "дельтой".

"С точки зрения того, что страны должны делать сейчас, наш опыт за последние пару лет, особенно в борьбе с "дельтой", показывает, что мы должны делать, а также как более рационально справляться с будущими вспышками", - заявил руководитель по чрезвычайным ситуациям. Он отметил, что в перечень этих мер входят вакцинация населения, сохранение социальной дистанции, ношение масок и другие.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.