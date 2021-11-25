Медицина

20:38 25.11.2021

ВОЗ пока не видит оснований беспокоиться по поводу найденного в ЮАР штамма COVID-19, собирает о нем информацию

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ВОЗ пока не видит оснований беспокоиться по поводу найденного в ЮАР штамма COVID-19, собирает о нем информацию

Специалисты ВОЗ собирают информацию о штамме коронавируса COVID-19, который начал распространяться в ЮАР и некоторых других странах, завила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове.

"Сейчас у нас нет причин для тревоги, однако нам еще предстоит определить, что все это значит", - цитирует ее агентство ЭФЭ.

По словам Ван Керкхове, "несколько дней уйдет на то, чтобы определить, какое влияние может оказать штамм, а также - насколько эффективны против него вакцины".

"За этим штаммом нужно будет следить, он - причина для беспокойства", - добавила она.

Специалист пояснила, что на данный момент "мы мало что знаем об этом штамме". "Знаем, что он много мутирует. Опасаемся, что это может повлиять на то, как ведет себя вирус", - сказал она, добавив, что в скором времени эксперты ВОЗ проведут собрание, чтобы обсудить этот вариант коронавируса.

Ранее в четверг сообщалось, что ученые изучают новый штамм коронавируса B.1.1.529 после обнаружения случаев заражения им в Южной Африке и следят за эпидемиологической обстановкой в регионе.

По информации СМИ, новый вариант коронавируса также обнаружили в Ботсване и Гонконге.

В Национальном институте инфекционных заболеваний (NICD), в свою очередь, заявили, что в Южной Африке уже зарегистрировали 22 случая заболевания новым штаммом коронавируса.

Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".

В минувшую среду Всемирная организация здравоохранения классифицировала вариант B.1.1.529 как "находящийся под наблюдением". Это означает, что у данного варианта есть генетические изменения, которые влияют на базовые характеристики вируса.

Теги: #штамм #юар #мир #коронавирус
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