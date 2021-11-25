Медицина

09:31 25.11.2021

Вакцины дают людям ложное ощущение безопасности, считают в ВОЗ

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Вакцины дают людям ложное ощущение безопасности, считают в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что уровень социализации людей возвращается на допандемийный уровень, что угрожает распространением вируса на фоне приближающихся рождественских праздников, сообщает в четверг The Guardian.

"Мы переживаем из-за ложного чувства безопасности в связи с тем, что вакцинация положит конец пандемии и что люди, которые вакцинировались, не должны предпринимать других мер предосторожности", - цитирует The Guardian слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Гебрейесус отметил, что "вакцины спасают жизни, но не предотвращают полностью распространение (вируса - ИФ)".

Согласно данным ВОЗ, на прошлой неделе более 60% всех заболеваний и смертей от COVID-19 зафиксировали в Европе.

Теги: #коронавирус #воз #вакцина
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