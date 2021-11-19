Украинская е-система здравоохранения подверглась информационной атаке с территории РФ

Украинская электронная система здравоохранения подверглась информационной атаке с территории РФ, заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

"Вслед за информационной компанией, которая направлена против вакцинации от COVID-19, мы видим признаки информационной атаки российской стороны на электронного систему здравоохранения. В последние дни в информационном пространстве появляются откровенно ложные статьи, касающиеся реформ электронных больничных и в целом работы электронной системы здравоохранения, во всех материалах используются уже знакомые нарративы российского телевидения о том, что система не выдерживает, а люди отказывается от получения услуг", - сказала она на брифинге в пятницу.

Карчевич отметила, что такие месседжи публикуются группой пророссийских изданий с целью посеять недоверие к государственным медицинским услугам и дестабилизировать ситуацию в системе здравоохранения. Вместе с тем она подчеркнула стабильность работы е-системы.

По данным Карчевич, в настоящее время е-системой здравоохранения пользуются более 32 млн украинцев, которые выбрали своего семейного врача. Ежедневно в ней работают более 225 тысяч активных пользователей из более 5000 медицинских учреждений. При этом в е-систему внесено более 523 млн электронных медицинских записей.

"Благодаря развитию системы украинцы пользуются такими услугами, как электронные декларации, электронные рецепты и направления, "е-малятко", сертификат о вакцинации и выздоровлении от COVID-19 и электронные больничные, которые подверглись отдельной критике в пророссийских материалах", - поясняет замминистра.

С момента запуска реформы электронных больничных более 97% учреждений здравоохранения, которые ранее выдавали бумажные листки нетрудоспособности, имеют сегодня технические возможности формировать медицинские заключения в 25 медицинских информационных системах, на основании таких заключений сформировано почти 3 млн е-больничных, выплаты по которым уже составили более 1 млрд грн, приводит цифры Карчевич.