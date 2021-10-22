Медицина

11:22 22.10.2021

Запаса тест-систем для диагностики COVID-19 хватит до конца I кв.-2022 – Ляшко

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Запаса тест-систем для диагностики COVID-19 хватит до конца I кв.-2022 – Ляшко

Запаса уже закупленных и законтрактованных тест-систем для диагностики COVID-19 хватит до конца первого квартала 2022 года, прогнозирует министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Запаса тест-систем, текущего и подкрепленного договорами на поставку, при пиковых темпах потребления гарантированно хватит как минимум до конца первого квартала 2022 года", - сказал он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Ляшко сообщил, что для пополнения запаса экспресс-тестами и пробирками для отбора биологического материала правительство выделило дополнительную субвенцию регионам в размере 150 млн грн.

Министр уточнил, что вновь созданные государственные Центры по контролю и профилактике болезней уже делают 75 тыс. ПЦР-исследований в сутки и могут делать еще больше.

"Совокупно с тестами на антиген показатели охвата тестированием в Украине опережают отдельные крупные страны Европы и в пять раз выше установленного минимального европейского показателя", - сказал он.

Теги: #тест_системы #covid_19
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