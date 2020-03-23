Медицина

22:41 23.03.2020

Минздрав: в Украине достаточно тест-систем для обнаружения коронавируса

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Минздрав: в Украине достаточно тест-систем для обнаружения коронавируса

Министерство здравоохранения Украины делает все, чтобы украинцы не остались без тестирования или с неопределенным диагнозом, тест-систем в стране достаточно, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Волноваться, что у нас не хватает тест-систем, не требуется. Система здравоохранения отрабатывает все алгоритмы и работает, чтобы никто не остался без тестирования или с неопределенным диагнозом", - сказал Ляшко.

В частности, Минздрав рассматривает вопрос создания дополнительных мобильных групп, которыми будут подкреплены семейные врачи.

"Сначала консультации будут предоставляться в телефонном режиме, затем будет приниматься решение о выезде врачей на дом к пациенту для диагностики болезни с помощью тестов на коронавирусную болезнь, грипп или аденовирусную инфекцию. По их результатам будет рассматриваться вопрос дальнейшего лечения и, в случае необходимости, госпитализации", - сообщили в Минздраве.

Теги: #коронавирус #украина #тест_системы
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