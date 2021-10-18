Официальный представитель германской Fresenius Medical Care – компания ООО "Фрезениус Медикал Кер Украина" открыла центр гемодиализа в Харькове, который оказывает услуги гемодиализа пациентам с почечной недостаточностью в рамках программы медицинских гарантий (ПМГ).

Как сообщается в пресс-релизе компании, Харьков стал третьим городом Украины, где работают центры гемодиализа Fresenius.

В медцентре планируется оборудовать 30 аппаратов для гемодиализа Fresenius 5008S, систему водоочистки и оборудование для автоматического смешивания растворов.

Услуги гемодиализа в центре смогут получать более 165 пациентов с хронической болезнью почек.

Центр обеспечивает пациентам лечение методом гемодиализа в амбулаторных условиях, а также обеспечивает консультацию специалистов (врача-терапевта и врача-нефролога) и квалифицированную амбулаторно-поликлиническую помощь.

Кроме того, в диализном центре есть собственная система водоочистки и система создания концентратов, которые необходимы для проведения диализа. Качество диализа каждого пациента контролируется как медицинскими работниками центра, так и специальной программой EuClid, которая собирает и анализирует данные пациентов.

В компании подчеркивают, что "Фрезениус Медикал Кер Украина" - одно из частных медучреждений, которое полностью соответствует требованиям Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), заключило с ней договор и может оказывать услуги экстракорпорального гемодиализа по установленному на государственном уровне тарифу. Для пациентов эти услуги являются бесплатными.

При этом указывается, что начать получать качественную заместительную почечную терапию или изменить место ее получения можно очень легко. Люди могут получать лечение, имея только направление на гемодиализ с установленным диагнозом "N18 Хроническая болезнь почек" или "N19 Почечная недостаточность неуточненная". "При этом не требуется направление в конкретное медицинское учреждение, как это было раньше", - отмечает медицинский директор ООО "Фрезениус Медикал Кер Украина" Владимир Новаковский. То есть пациент может самостоятельно выбирать медицинское учреждение: где лучше лечат, которое ему наиболее удобно территориально и т.п.

Как сообщалось, с 2009 года центры гемодиализа "Фрезениус Медикал Кер Украина" работают в Черкассах и в Чернигове.

В настоящее время в Украине у почти 12 тыс. человек не работают почки, эти пациенты нуждаются в заместительной почечной терапии: диализе или трансплантации почек.

Еще 25 тыс. человек приближаются к последней стадии хронической болезни почек.

Хроническая болезнь почек - это состояние, при котором почки не в состоянии выполнять свои функции в достаточном объеме и выводить избыток жидкости из организма. Эта болезнь способна прогрессировать и привести к полной потере функции почек (в терминальной стадии). Как следствие, человеку пожизненно необходима почечная заместительная терапия: диализ или трансплантация почки.

Гемодиализ - это очищение крови от токсинов, вредных веществ и лишней жидкости вне организма через специальный аппарат и диализный фильтр. Гемодиализ нужно проводить три раза в неделю пожизненно.

Компания Fresenius Medical Care основана в 1912 году в Бад-Гомбурге (Германия). Работает в 150 странах мира и является глобальным лидером на рынке продуктов и услуг для людей с почечной недостаточностью. Постоянно обеспечивает диализным лечением 346,5 тыс. пациентов в более чем 4000 клиниках во всем мире.