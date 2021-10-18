Медицина

09:31 18.10.2021

Американские ученые сомневаются в эффективности универсальной вакцины от коронавирусов

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Американские ученые сомневаются в эффективности универсальной вакцины от коронавирусов

Создание универсальной вакцины против коронавирусов возможно, но целесообразнее защищаться разными вакцинами от различных семейств коронавируса, говорится в сообщении Северо-Западного университета (США).

"До нашего исследования не было ясно, что, если вы подвергнетесь воздействию одного коронавируса, сможете ли вы обеспечить перекрестную защиту от других коронавирусов? И мы показали, что это так", - приводятся в сообщении слова доцента кафедры микробиологии и иммунологии в Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета Пабло Пеналоза-Макмастера.

Отмечается, что существует три основных семейства коронавирусов, вызывающих заболевания человека: сарбековирусы (в их числе - SARS-CoV-1, ответственный за вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году, а также SARS-CoV-2, который отвечает за COVID-19), эмбековирусы (в том числе HCoV-OC43, который часто является причиной простуды) и мербековирусы (их представитель вызывает ближневосточный респираторный синдром (БВРС), зарегистрированный в 2012 году).

Исследование показало, что в плазме крови людей, вакцинированных от SARS-CoV-2, вырабатывались перекрестно-реактивные антитела (потенциально обеспечивающие защиту) против SARS-CoV-1 и коронавируса простуды (HCoV-OC43).

Также установлено, что мыши, получившие вакцину против SARS-CoV-1, разработанную в 2004 году, выработали иммунные реакции, которые защитили их от воздействия SARS-CoV-2.

"Наконец, исследование показало, что предшествующие коронавирусные инфекции могут защитить от последующих инфекций другими коронавирусами", - говорится в сообщении.

Однако мыши, которые были иммунизированы вакцинами против COVID-19, а затем подверглись воздействию коронавируса простуды (HCoV-OC43, который отличается от штамма SARS), были частично защищены от простуды, но защита была гораздо менее надежной.

Причина заключается в том, что SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 генетически похожи, как двоюродные братья, в то время как коронавирус простуды отличается от коронавируса, вызывающего COVID-19, поясняют ученые.

По их мнению, с учетом различий между семействами коронавирусов, универсальная вакцина, скорее всего, не будет создана, но может быть найден путь для разработки вакцин для каждого семейства коронавирусов.

"Исследование помогает нам переоценить концепцию универсальной вакцины против коронавируса. Скорее всего, ее нет, но мы можем получить универсальную вакцину для каждого из основных семейств коронавирусов, например, универсальную вакцину против сарбековируса для SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и других коронавирусов, связанных с SARS; или универсальный препарат от эмбековируса для HCoV-OC43 и HKU1, которые вызывают распространенные простудные заболевания", - считает Пеналоза-Макмастер.

Ранее замгендиректора ГНЦ "Вектор" Александр Агафонов в ходе форума OpenBio-2021 в наукограде Кольцово под Новосибирском высказал мнение, что целесообразно сочетать вакцины против вирусов, вызывающих атипичную пневмонию, ближневосточный респираторный синдром и COVID-19.

"Мы их замешиваем, колем и надеемся, что вот такой сложный коктейль иммунной реакции защитит нас от вариантов, которые вирус может придумать", - сказал Агафонов.

Он отметил, что пример вакцины от оспы показывает перспективность вакцин, направленных против целого рода вирусов, так как она защищает и от натуральной оспы, и от оспы обезьян, и от коровьей оспы и других ортопоксвирусов. Также, по его словам, существует действенная вакцина "Пневмо-23" против 23 возбудителей пневмонии.

Теги: #сша #исследование #вакцина
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